Mehrere Arbeitsunfälle im Pinzgau

Zwei Männer wurden nach Arbeitsunfällen am Dienstag in Krankenhäuser eingeliefert.

In Stuhlfelden im Pinzgau ist am Dienstagabend ein 29-jähriger Zimmerer verunglückt. Der Mann dürfte beim Arbeiten auf dem steilen Dach eines Bauernhofs ausgerutscht sein. Er stürzte zwar in ein Sicherheitsnetz, dieses bewahrte den Handwerker aber nicht davor, etwa sechs Meter tief auf den Boden zu fallen.

Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt - wie schwer, war nicht bekannt - und ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Ob der 29-Jährige über das Sicherheitsnetz hinausrutschte oder mit diesem abstürzte, konnte zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Ebenfalls am Dienstag kam es in Uttendorf zu einem Arbeitsunfall. Ein 31-jähriger türkischer Staatsbürger war damit beschäftigt, aufeinander stehende Container für einen Transport auseinander zu schrauben. Dazu lehnte der Arbeiter eine Leiter an die Container. Als sich der Mann auf der Leiter in rund zwei Meter Höhe befand, rutsche diese am vereisten Asphalt weg. Der Mann stürzte in die Tiefe, verletzte sich unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Mittersill gebracht.

Quelle: APA