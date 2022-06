Mehrere Brände im Bundesland Salzburg

Wie die Polizei am Samstagnachmittag bestätigte, gab es im Bundesland mehrere Brände.

Zum einen war am frühen Nachmittag in Großarl, Rosensteinweg ein Feuer ausgebrochen. In der Nähe des dortigen Waldes hatte ein 75-jähriger Großarler Reisighaufen angezündet. Das Feuer sei außer Kontrolle getragen und habe sich in Richtung Wald ausgebreitet, berichtet die Polizei. Die Feuerwehren von Großarl, Hüttschlag, Schwarzach und St. Johann konnte nach zweieinhalb Stunden den Brand löschen. Der 75-Jährige wird angezeigt.

Parallel kam es in Mauterndorf, Ortsteil Faningberg auf einem Feld zu einem Flächenbrand. Durch aufgewirbeltes Heu gab es einen Kurzschluss einer Stromfreileitung, der wiederum das Heu selbst in Brand setzte. Schlussendlich kam es auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmeter zu mehreren Bränden. Zunächst konnte der Grundbesitzer mithilfe eines Nachbars das Feuer eindämmen, die Freiwillige Feuerwehr Mauterndorf löschte den Brand vollends.