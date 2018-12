Mehrere Einbrüche im Salzburger Zentralraum

Bisher unbekannte Täter brachen am Samstagabend in Häuser in Salzburg, Bergheim und in Kuchl ein. Der Schaden ist beträchtlich.



Während in Bergheim lediglich Verleihungsmedaillen örtlicher Vereine entwendet wurden, erbeuteten die Diebe in Salzburg-Parsch mehrere Tausend Euro Bargeld.

In einem Haus im Salzburger Stadtteil Liefering wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und letztlich Modeschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Das teilte die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag mit.

In Kuchl scheiterten die Einbrecher demnach am Eindringen in ein Haus, richteten an einem Fenster jedoch Sachschaden in der Höhe von etwa tausend Euro an.

Die Polizei sicherte die Tatortspuren, wird sie mit anderen Einbrüchen vergleichen und weiter ermitteln.

Quelle: SN