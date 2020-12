Mehrere Fahrzeuge nach Reifenplatzer auf der A10 schwer beschädigt

Insgesamt elf Lenker fuhren über ein auf der Fahrbahn liegendes Reifenteil und beschädigten dabei ihre Fahrzeuge zum Teil erheblich.

Am frühen Mittwochabend lenkte ein serbischer Staatsbürger ein Sattelkraftfahrzeug auf der A 10 Tauernautobahn von Salzburg kommend in Richtung Süden. Im Gemeindegebiet von Werfen ereignete sich an der zweiten Achse des Sattelanhängers während der Fahrt ein Reifenplatzer. In weiterer Folge löste sich die komplette Karkasse des Reifens von der Felge und kam im Bereich der rechten Spur auf der Fahrbahn zum Liegen.

In der Dunkelheit fuhren elf Fahrzeuge (Pkw, Klein-Transporter) über das auf der Fahrbahn liegende Reifenteil und beschädigten dabei ihre Fahrzeuge zum Teil erheblich. Fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Quelle: SN