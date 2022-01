Mehrere Feuerwehreinsätze nach Schneefall im Bundesland Salzburg

Wegen der Schneefahrbahn mussten am Freitag mehrere Fahrzeuge geborgen werden. Straßen waren zum Teil gesperrt.

Der Neuschnee hielt die Einsatzkräfte in Salzburg auf Trab. Schon am Freitagnachmittag haben mehrere Lkws auf der Westautobahn (A1) zwischen dem Autobahnknoten Salzburg und dem Grenzübergang Walserberg für Verkehrsbehinderungen und Staus gesorgt. Auf der Tauernautobahn (A10) war am Nachmittag wegen eines hängengebliebenen Lkws die Auffahrt bei Puch (Tennengau) für etwa eine Stunde gesperrt. Um kurz nach halb fünf konnte die Auffahrt wieder freigegeben werden.

Im Verlauf des Tages ereigneten sich dann weitere Einsätze im Bundesland.

So rückte die Freiwillige Feuerwehr Kuchl am Freitagabend zu einer Fahrzeugbergung aus. Auf der Salzachtal Straße (B159) kurz nach der Autobahnabfahrt Kuchl kam ein Pkw von der Straße ab. Die Fahrbahn musste für kurze Zeit gesperrt werden.

Einsatz in Thalgau: Betonmischer von der Fahrbahn abgekommen

In Thalgau im Flachgau wurde die Freiwillige Feuerwehr um ca. 18:30 Uhr am Abend zu einem Einsatz am Bärental im Gebiet Enzersberg gerufen. Ein Betonmischer war von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Während der Bergung musste die Straße komplett gesperrt werden, wie die Freiwillige Feuerwehr Thalgau auf ihrer Facebook-Seite mitteilt.

Auch in Radstadt im Pongau bleib ein Kleinlaster im Schnee stecken und rutschte in einen Straßengraben ab. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Radstadt zogen nach eigenen Angaben das Fahrzeug wieder zurück auf die Straße. Für über eine Stunde war am Nachmittag die L218 bei St. Veit (Pongau) bergwärts gesperrt, auf der B311 in der Saalfeldner Ortschaft Mayrhofen (Pinzgau) gab es zur selben Zeit in beide Fahrtrichtungen kein Durchkommen.