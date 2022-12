Mehrere Frauen und Mädchen sexuell belästigt: Haft für Afghanen in Salzburg

Ein Jahr unbedingte Haft sowie Widerruf von noch offenen sechs Monaten auf Bewährung aus einer bereits im Jänner 2022 erfolgten einschlägigen Verurteilung: So lautete am Dienstag am Landesgericht Salzburg das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen einen 22-jährigen Afghanen, der laut Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2022 in der Stadt Salzburg nicht weniger als rund 20 Straftaten verübt hatte.

SN/alswart - Fotolia Symbolbild.