Mehrere Kilo Speed und Cannabis verkauft: Drei Jahre Haft für Pinzgauer Drogendealer

25-Jähriger war vor dem Salzburger Landesgericht im wesentlichen geständig.

Weil er, so das Urteil, ab dem Jahr 2018 bis zu seiner Festnahme im Juli 2023 an rund 30 Abnehmer insgesamt 1,7 Kilo der stark aufputschenden Partydroge Speed sowie auch 2,3 Kilo Cannabis verkauft hatte, erhielt ein Oberpinzgauer (25) am Freitag in Salzburg drei Jahre unbedingte Haft. Staatsanwältin Elena Haslinger wie auch Verteidiger Robert Morianz akzeptierten das Urteil des Schöffensenats (Vorsitz: Richterin Verena Wegleiter) - es ist somit rechtskräftig.

Der selbst drogensüchtige Pinzgauer - er ist zwei Mal vorbestraft - hatte mit dem von ihm gewinnbringend veräußerten Suchtgift die sogenannte Grenzmenge (diese bezieht sich auf die Reinmenge der in den beiden Drogen enthaltenen Wirkstoffe) um das 26-fache überschritten. Deshalb hatte der Oberpinzgauer einen Strafrahmen von bis zu 15 Jahren Haft zu gewärtigen. Bemerkenswert war auch folgende Aussage des Verteidigers im Prozess: "Mein geständiger Mandant ist mehr als fünf Jahre bei seinem Treiben nicht erwischt worden. Das ist sehr ungewöhnlich."