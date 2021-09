Mehrere Kinder bei schwerem Verkehrsunfall in Piesendorf verletzt

Ein voll besetzter Kleinbus und ein SUV kollidierten frontal auf der B168.

Am Montagabend kam es auf der B168 in Piesendorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Zwei Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander während sie in entgegengesetzte Richtungen fuhren. Einer der Lenker kam mit seinem Fahrzeug, aus bisher ungeklärten Gründen, auf die Gegenfahrbahn.

Die Personen - darunter mehrere Kinder - konnten von den Einsatzkräften aus den Fahrzeugen geborgen, erstversorgt und in diverse Krankenhäuser eingeliefert werden. Es waren drei Rettungshubschrauber, ein Notarztfahrzeug, sechs Rettungsfahrzeuge, drei Fahrzeuge der Feuerwehr sowie drei Streifen der Polizei im Einsatz. Eine Totalsperre für die B168 wurde während der Unfallaufnahme veranlasst.

Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ (0,00 mg/l), der zweite Alkoholtest konnte vorerst nicht durchgeführt werden, berichtet die Polizei in einer Aussendung.