Mehrere alkoholisierte Lenker bei Kontrollen aufgehalten

Mehrere Schwerpunktaktionen wurden in Salzburg seitens der Polizei durchgeführt. Dabei gab es unter anderem Anzeigen wegen Alkohol am Steuer.

In mehreren Bezirken fanden laut Polizei am Abend und in der Nacht des 10. November verkehrs- und kriminalpolizeiliche Schwerpunktaktionen statt. Das Ziel war, Verkehrsübertretungen zu ahnden sowie präventiv Einbruchsdiebstählen entgegenzuwirken.

Im Stadtgebiet von Salzburg kontrollierte Streifen der Verkehrsinspektion die geltenden Nachfahrverbote in einigen Straßenzügen, dabei wurden zwei alkoholisierte Lenker aufgehalten. Beide werden bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Im Bezirk Salzburg-Umgebung hielten Beamte bei Kontrollen insgesamt sechs alkoholisierte Fahrzeuglenker an. Weitere fünf Fahrzeuglenker werden wegen anderer Verkehrsdelikte zur Anzeige gebracht.

Beamte der Polizei St. Johann im Pongau führten zudem Schwerpunktkontrollen in Bezug auf Sozialvorschriften, Alkohol/Drogen am Steuer, Tuning, Geschwindigkeit und Lärm durch. Hierbei wurden mehrere Lkws und Pkws einer Intensivkontrolle unterzogen. Mehreren Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Es kam zu Anzeigen.