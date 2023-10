Mehrere "Lines" Kokain konsumiert: Polizei hält Fahrzeuglenker an

Polizisten aus Zell am See wurden am Sonntagabend auf einen Fahrzeuglenker aufmerksam: Das Auto beschleunigte deutlich, als es den Streifenwagen sah.

Der Fahrzeuglenker ignorierte das eingeschaltete Blaulicht und Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über Gemeindestraßen in Bruck an der Glocknerstraße. Die Polizisten konnten das Fahrzeug nach kurzer Verfolgung anhalten. Der 26-jährige Fahrzeuglenker hatte keine gültige Lenkerberechtigung. Ein Drogen-Schnelltest schlug auf Amphetamin und Kokain an. Eine ärztliche Untersuchung im Tauerklinikum Zell am See bestätigte dies. Der 26-Jährige gestand, am Vortag mehrere "Lines" Kokain konsumiert zu haben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und Bezirkshauptmannschaft Zell am See zur Anzeige gebracht.

Schlangenlinien auf der A10

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten indes am Sonntagabend einen Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der A10 Tauernautobahn. Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Anif hielt das Fahrzeug auf Höhe Hallein an. Der 40-jährige Fahrzeuglenker hatte laut einem Alkomattest 1,36 Promille Alkohol im Blut. Er musste vor Ort seinen Führerschein vorläufig abgeben und wird bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein zur Anzeige gebracht.