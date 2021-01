Mehrere Raufereien in der Stadt Salzburg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren mehrere körperliche Auseinandersetzungen in der Stadt Salzburg im Gange. Die Beteiligten wurden angezeigt.

Um kurz nach 22 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Liefering zu einer Rauferei unter zwei alkoholisierten Brüdern, wodurch beide Personen leicht verletzt wurden.

Um Mitternacht ging erneut eine Meldung über einen Familienstreit ein: Zwischen Stiefvater (49 Jahre) und Stiefsohn (24 Jahre) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Nonntal. Die gegenseitigen Schläge und Tritte führten zu einer blutenden Nase, Schürfwunden und Rötungen.

Und um kurz nach ein Uhr nachts bedrohte ein 25-jähriger slowakischer Staatsangehöriger einen 20-jährigen Sicherheitsmitarbeiter in der Altstadtgarage mit dem Umbringen. In allen Fällen wurde der Staatsanwaltschaft Salzburg eine entsprechende Strafanzeige in Vorlage gebracht.

