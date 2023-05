Mehrere Sachbeschädigungen in Neumarkt

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf Sonntag hat ein unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Lokals in Neumarkt eingeschlagen. Der Täter verwendete vermutlich eine vor dem Lokal befindliche Sitzgelegenheit. Durch die Tat wurde die gesamte Glasscheibe zerstört. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

In derselben Nacht kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung in Neumarkt. Ein unbekannter Täter schlug eine außen liegende Fensterscheibe in einer Wohnhausanlage ein. Der Täter verwendete dazu vermutlich einen im Stiegenhaus befindlichen Feuerlöscher. Die Scheibe wurde vollständig zerstört. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Teil der Ermittlungen. Das berichtet die Polizei.