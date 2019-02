Mehrere Skiunfälle mit Fahrerflucht auf Salzburgs Pisten

Auf Salzburgs Pisten ereigneten sich am Freitag mehrere Skiunfälle mit Verletzten. Bei einigen davon flüchteten die Unfallverursacher.

Im Skigebiet Katschberg/Aineck erlitt ein 12-jähriges Mädchen aus Serbien mehrere Schnittwunden im Gesicht. Der Täter flüchtete. In Saalbach-Hinterglemm wurde ein 45-jähriger Däne verletzt, nachdem ihm ein unbekannter Skifahrer über die Skienden gefahren war und ihn zu Sturz gebracht hatte. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Auch in Wagrain blieb ein Unfallverursacher nicht stehen - das Oper erlitt einen Kreuzbandriss. Im Snow Space Salzburg wurde eine 16-jährige deutsche Skifahrerin am Knie verletzt. Die beteiligte Frau versprach ihr, Hilfe zu holen, kam aber nicht wieder.

Quelle: SN