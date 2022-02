Mehrere Überfälle auf Teenager in Seekirchen: Trio im März vor Gericht

Drei Burschen, zwei Österreicher und ein Serbe, müssen sich am 22. März wegen mehrerer Raubüberfälle auf andere Teenager vor einem Jugendschöffengericht verantworten. Die allesamt arbeitslosen Angeklagten - zwei sind inzwischen 16, einer 17 Jahre alt - haben laut Staatsanwaltschaft zwischen 9. und 13. Oktober 2021 in Seekirchen in wechselnder Besetzung bei drei separaten Überfällen insgesamt fünf andere Jugendliche beraubt. Sie sollen den Opfern Schläge angedroht, diese geschubst, gerempelt und in einem Fall auch tatsächlich geschlagen haben. Beute: Bargeld, AirPods, eine Uhr, eine Jacke und relativ hochpreisige Sneakers, die das Opfer unter Gewaltandrohung ausziehen musste.

Brisant: Die drei Überfälle verübten die Angeklagten mit einem noch strafunmündigen 13-Jährigen - er galt als Rädelsführer der Gruppe.