Mehrere Unfälle mit Radfahrern in Salzburg

Ein Mann und eine Frau mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Am Sonntagnachmittag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Radfahrere. Ein 46-jähriger Salzburger fuhr in der Alpenstraße auf dem Geh- und Radweg stadtauswärts. Bei einer Gartentür von einem Parkplatz kam es zum Zusammenstoß mit einem 90-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt durch den Durchgang in Richtung Alpenstraße unterwegs war. Der 90-jährige Salzburger stürzte und wurde verletzt. Die Rettung brachte den Mann in das Unfallkrankenhaus Salzburg. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Zwei Radfahrerinnen kollidierten in Saalfelden



In Saalfelden kam es in einem Kreisverkehr zum Zusammenstoß von zwei Radfahrerinnen. Eine 29-jährige Radfahrerin fuhr im Ortsgebiet im Kreisverkehr und wollte die dritte Ausfahrt nehmen. Auf Höhe der zweiten Ausfahrt fuhr eine 85-jährige Pinzgauerin mit ihrem E-Bike in den Kreisverkehr ein. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die 85-Jährige zog sich Verletzungen zu, die Rettung brachte die Frau ins Krankenhaus Zell am See. Die Zweitbeteiligte blieb unverletzt. Die B164 war für etwa 30 Minuten nur wechselseitig befahrbar.