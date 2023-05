Mehrere Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Beteiligten

Zu drei Unfällen mit teils stark alkoholisierten Verkehrsteilnehmern kam es am Dienstagabend. Das berichtet die Salzburger Polizei.

Am Dienstag gegen 20 Uhr fuhr eine 36-jährige Salzburgerin mit ihrem E-Scooter auf der auf der Andreas-Hofer-Straße in der Stadt Salzburg in Richtung Itzlinger Hauptstraße. Auf Höhe Haus Nr. 12 kam die 36-Jährige zu Sturz und verletzte sich dabei leicht im Gesicht. Sie wurde vom Roten Kreuz erstversorgt, wollte aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Alkomattest ergab einen Wert von 2,7 Promille Alkohol im Blut. Die Frau wird angezeigt.

Ebenfalls am Dienstag gegen 19.30 Uhr kam es in Lamprechtshausen auf der Salzburger Straße im Bereich eines Kreisverkehrs zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped. Der Mopedlenker, ein 16-jähriger Einheimischer, flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber rund eine Stunde später von Polizisten ausgeforscht werden. Der Alkomattest ergab 1,7 Promille Alkohol im Blut. Der 16-Jährige wird ebenfalls angezeigt.

Und kurz vor 22 Uhr ereignete sich am Dienstagabend im Bereich des Meierhofweges in der Stadt Salzburg ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Im Zuge der Erhebungen konnte der fahrerflüchtige Pkw-Lenker, ein 51-jähriger kroatischer Staatsangehöriger, ausgeforscht werden. Der Alkomattest ergab 1,88 Promille Alkohol im Blut. Auch der 51-Jährige wird angezeigt, berichtete die Polizei.