Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Aprés Ski Bar

Gleich mehrere Skifahrer gerieten im Pinzgau mit dem Türsteher eines Lokals in Streit.

Samstag Nachmittag gerieten in einem Aprés Ski Lokal im Bezirk Zell am See ein 24-jähriger Oberösterreicher und dessen 40-jähriger Begleiter, sowie andere Teilnehmer einer Reisegruppe mit einem Türsteher in Streit. Auslöser für die Auseinandersetzung ist laut Polizei ein Schlag des Türstehers gewesen, der den Vater eines Beteiligten traf.

Der Türsteher wiederum wurde mit einem Bierglas oder Aschenbecher attackiert und erlitt seinerseits eine Prellung im Bereich der linken Gesichtshälfte. Schließlich setzte der Türsteher Pfeffergel gegen den 24-jährigen und den 40-jährigen Oberösterreicher ein. Über den genauen Hergang der Auseinandersetzung divergieren laut Polizei die Angaben der Beteiligten. Nach Abschluss der Erhebungen ergehe ein Bericht an die Staatsanwaltschaft.