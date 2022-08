Mehrere verletzte Radfahrer nach Verkehrsunfällen in Salzburg

Am Donnerstag ist es zu mehreren Verkehrsunfällen im Bundesland Salzburg mit Zweiradlenkern gekommen. Ein Radfahrer wurde nach einer Kollision auf der Nonntaler Hauptstraße mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, ebenso ein Motorradfahrer nach einem Unfall in Thalgau.

Am späten Donnerstagnachmittag fuhr eine 32-jährige Salzburgerin mit dem Pkw in Wals auf der Kasernenstraße, als zur selben Zeit eine 68-jährige Tennengauerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg vorerst parallel zur Fahrbahn fuhr. Auf der Fahrradüberfahrt kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzte die Zweiradlenkerin und verletzte sich unbestimmten Grades am Knie. Die Verletzte wurde vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Radfahrer nach Kollision mit Lkw schwer verletzt

Ebenso am späten Nachmittag kollidierten in einem Kreisverkehr im Salzburger Stadtteil Nonntal ein Radfahrer mit einem Pkw. Ein 25-jähriger Somalier kam dabei mit seinem Fahrrad zu Sturz, verletzte sich unbestimmten Grades am Bein und wurde in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die Zweitbeteiligte, eine 65-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Pongau, blieb unverletzt.

Bereits zu Mittag war es am Donnerstag auf der Nonntaler Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einen Radfahrer gekommen. Der 82-Jährige dürfte sich im toten Winkel des Lkw-Fahrers befunden haben, berichtet die Polizei in einer Aussendung. So konnte der Lasterfahrer ihn trotz Anhaltens an der Kreuzung und einer Geschwindigkeit von sieben km/h übersehen. Der Radfahrer wurde frontal vom Lkw erfasst, geriet mit einem Fuß unter das Fahrzeug und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Eine Zeugin machte den Lkw-Lenker auf den Unfall aufmerksam.

Der schwerverletzte 82-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Alkotests bei beiden Beteiligten verliefen negativ. Die Nonntaler Hauptstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Hallein: Radfahrer beim Überholen mit Pkw kollidiert

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich zudem in Hallein auf der Dürrnberger Landesstraße ein schwerer Unfall. Eine 44-jährige Pkw-Lenkerin aus Deutschland fuhr die Landesstraße talwärts und beabsichtigte links in eine Seitenstraße einzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer hinter dem Pkw talwärts und wollte das Fahrzeug überholen, als dieser einbog und es zur Kollision kam. Der gestürzte Fahrradfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.

Motorradfahrer nach Unfall in Thalgau im Spital

Am Donnerstag am späten Nachmittag fuhr ein 73-jähriger Pensionist aus dem Flachgau mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Thalgau auf der Thalgauberger Straße, wollte links in die Mondseer Straße einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 21-jährigen Motorradfahrer aus Salzburg. Es kam zur Kollision, wodurch sich der Motorradfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Er musste von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden. Der Zweitbeteiligte blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.