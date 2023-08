Mehrfach vorbestrafter 15-Jähriger wieder in Salzburg vor Gericht: Video zeigt massive Gewalt

Wegen etlicher Raubüberfälle und Körperverletzungen saß der noch 15-jährige Tschetschene schon im Gefängnis. Bald nach der Entlassung aus der Strafhaft wurde er wiederholt rückfällig und sitzt deshalb seit Ende März wieder in U-Haft. Die neue Anklage gegen den gesamt schon drei Mal verurteilten Burschen lautet auf versuchte absichtliche schwere Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung, Beteiligung an einer Erpressung sowie Diebstahl und Nötigung.

Am Freitag am Landesgericht Salzburg, in dem von Richterin Verena Wegleiter geführten Schöffenprozess, zeigte sich der 15-Jährige teilgeständig. So gestand er zu, zwei andere Burschen verletzt zu haben. Dieses Geständnis überraschte allerdings nicht, gibt es von seinen Prügelattacken auf die ...