Mehrfache Gewalt: Drei junge Burschen in Salzburg verurteilt

Zwei 16- und ein erst 14-Jähriger hatten am Salzburger Salzachkai zwei Männer brutal attackiert; einer der angeklagten Burschen wurde zudem wegen des Verbrechens der Brandstiftung schuldig gesprochen.

Seit August schon ist er in U-Haft, der 16-jährige Salzburger ohne Hauptschulabschluss, der am Mittwoch als Erstangeklagter vor einem Jugendschöffensenat (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski) saß. Mehrere, teils gravierende Delikte lastete ihm Staatsanwalt Mathias Haidinger an: Zum einen hatte er am 12. August nächstens in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Salzburg-Liefering von einem geparkten Moped Benzin abzapfen wollen; das Benzin floss auf den Boden, der 16-Jährige zündete es prompt an - mit fatalen Folgen: das besagte Moped und noch ein zweites ...