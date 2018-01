Mehrjährige Gefängnisstrafen für junge Serienräuber

Ins Finale ging am Donnerstag der in der Vorwoche am Landesgericht eröffnete Prozess gegen acht Burschen (17 bis 19 Jahre alt), die laut Anklage in der Stadt Salzburg in unterschiedlicher Beteiligung sieben bewaffnete Raubüberfälle verübt haben sollen.

SN/alswart - Fotolia Symbolbild.