Mehrjährige Gefängnisstrafen für zwei Suchtgiftdealer in Salzburg

Prozess um den Handel mit Dutzenden Kilo Cannabis gegen etliche Angeklagte ging am Mittwoch ins Finale.

Am Landesgericht war Montag ein Prozess gegen eine mutmaßliche Drogenbande eröffnet worden, die von April 2020 bis Herbst 2021 von Salzburg-Lehen aus laut Anklage insgesamt 120 Kilo Cannabis und 650 Gramm Kokain an zahlreiche Kunden verkauft haben soll.

Sechs junge Männer (21 bis 28) saßen wegen Suchtgifthandels im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vor einem Schöffengericht (Vorsitz: Christina Bayrhammer). Sie sollen bei der Abwicklung des Drogenhandels jeweils genau bestimmte Aufgaben übernommen haben. Als Chefs fungierten demnach ein 23-jähriger Syrer (Verteidiger: Robert Morianz) und ein 27-jähriger Staatenloser, ebenfalls in Syrien geboren (Verteidiger: Franz Essl). Das Duo sei für die Beschaffung des Suchtgifts, die Verteilung und für Anweisungen an die Komplizen zuständig gewesen. Ein 26-jähriger Salzburger (Verteidiger: Kurt Jelinek) habe ebenfalls eine zentrale Rolle innegehabt: Er bunkerte die Drogen demnach im Auftrag der mutmaßlichen Chefs in seiner Wohnung; zudem soll er die Drogen ebenso wie ein 26-jähriger Türke regelmäßig abgeholt haben - in Tranchen von fünf bis zehn Kilo monatlich. Als Subverteiler fungierten laut Anklage schließlich ein Halleiner (21/Verteidiger: Peter Lechenauer) und ein Pongauer (23/Verteidiger: Lukas Kofler).

Bereits Montag hatte der geständige, unbescholtene Inhaber der Bunkerwohnung zwei Jahre unbedingte Haft erhalten. Er hatte letztlich "nur " noch von 60 Kilo Cannabis gesprochen, die über seine Wohnung verdealt worden seien - wovon das Gericht letztlich auch ausging. Ebenso rechtskräftig verurteilt wurden auch bereits der vorbestrafte Halleiner Subdealer (21 Monate unbedingt) und der untergeordnet beteiligte Pongauer (acht Monate bedingt).

Im Fall der mutmaßlichen Chefs, beide vorbestraft, sowie des Türken ging der Prozess am Mittwoch ins Finale. Das Trio war teilgeständig; so betonten die Anwälte der zwei Hauptangeklagten, diese hätten weit weniger Drogen verkauft.

Das Gericht hörte insgesamt 25 Zeugen, ehe Mittwochabend die restlichen Urteile fielen: Der Syrer erhielt fünf Jahre, der Staatenlose vier Jahre Haft - jeweils unbedingt (nicht rechtskräftig); der Türke bekam 15 Monate teilbedingt (fünf unbedingt).