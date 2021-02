Mehrjährige Haft für Salzburger wegen Kindesmissbrauchs

Ein 63-jähriger Salzburger ist am Dienstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Pensionist soll die Taten vor rund 20 Jahren an drei damals unmündige Buben in der Stadt Salzburg begangen haben. Zu den Vorfällen soll es in einem Waldstück und bei ihm zu Hause gekommen sein. Der Mann zeigte sich zum Teil geständig. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

