Mehrjährige Haftstrafen in außergewöhnlichem Salzburger Raubprozess

Drei erheblich vorbestrafte Männer serbischer Herkunft (29, 26 und 34 Jahre alt) wurden am Donnerstag in einem fortgesetzten Schöffenprozess in Salzburg wegen eines ungewöhnlichen Raubversuchs auf eine ältere Dame zu jeweils mehrjähriger Haft verurteilt.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.