Alexandra Preuner hat im harten Lockdown die Lust am Kochen entdeckt. Durch die geschenkte Zeit habe ihr das Coronajahr auch Freude beschert.

Alexandra Preuner, Fahrschulchefin und Frau des Salzburger Bürgermeisters Harald Preuner, kann den vergangenen Monaten auch Positives abgewinnen.



Was war Ihr erster Gedanke, nachdem die Regierung im Frühjahr den harten Lockdown verkündet hatte? Preuner: Mein erster Gedanke war: Wahnsinn, ist es jetzt wirklich so dramatisch, dass man alle Betriebe zusperren muss? Das hat es bis dato noch nie gegeben. Nachdem wir dann die Fahrschule geschlossen haben, bin ich zu Hause gesessen und habe gedacht: So, jetzt habe ich keine ...