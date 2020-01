Österreichische Meisterin im Sprint darf sich seit dem vergangenen Wochenende die für den SSK Großgmain startende Theresa Kober nennen.

Ihr Sieg war das i-Tüpfelchen auf einer insgesamt starken Teamleistung der Salzburger Sportlerinnen. Mit zehn Sekunden Vorsprung holte sich Theresa Kober am Wochenende in Thal-Assling in Osttirol den österreichischen Meistertitel in der Sprint-Disziplin der Skibergsteiger vor der St. Johannerin Ina ...