Der Tourismusverband möchte das Kleid nach Bad Ischl holen. Wie jedes Jahr wird dort gerade die Kaiserwoche gefeiert.

In einem Buch hat Plainer die Skizzen und den Schnitt verewigt und alle Arbeitsschritte dokumentiert.

Rechtzeitig zum Geburtstag von Kaiser Franz Joseph I. (1830 bis 1916) am 18. August erwachte in Salzburg ein Galakleid aus dem Dornröschenschlaf, das Seiner Majestät vortrefflich gefallen hätte. In Polsterfolie verpackt schlummerte die dem Sternenkleid Kaiserin Elisabeths nachempfundene Robe zehn ...