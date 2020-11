Menschen, 1. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage, Wettbewerb und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Stefan Kreuzeder, Wandlweber aus Dorfbeuern, feiert heute seinen

70. Geburtstag. Der Jubilar ist Mitglied sämtlicher örtlicher Vereine; Klaus Hölzl (70), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Rupert Boerger (74), Mitglied des PVÖ Salzburg, OG Riedenburg; Marianne Widauer (72), Mitglied des PVÖ, OG Zell am See.

Wettbewerb

Der Landessieg beim "digi.check"- HAK-Wettbewerb 2020 ging dieses Jahr in den Pinzgau. Lena Eder (im Bild) von der HAK Zell am See konnte sich den ersten Platz holen und somit ihre digitalen Kompetenzen unter Beweis stellen.

