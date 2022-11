Menschen, 1. Dezember 2022

Geburten, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Spenden

Seit 1995 unterstützt die Firma Leube im Rahmen des St. Leonharder Adventmarktes die Lebenshilfe Salzburg. Auch heuer übergab Prokurist Norbert Schaumburger von der Firma Leube bei der Eröffnung des Adventmarktes 8000 Euro an die Lebenshilfe Salzburg. Mit der Spende der Firma Leube und den Einnahmen des rein karitativen Adventmarktes St. Leonhard können dringend notwendige Investitionen getätigt werden - wie die Umrüstung von Heizanlagen oder die Dämmung der Werkstätten und Wohnhäuser. "Ohne die Unterstützung von Leube und dem Adventmarkt wären diese wichtigen Baumaßnahmen nicht möglich", betonte Franz Hollweger vom Verein Lebenshilfe Salzburg.

Unter dem Motto "Basteln für kleine Träume" engagierte sich eine Gruppe Oberndorfer Freundinnen bereits zum fünften Mal für die Salzburger Kinderkrebshilfe. Die Besucherinnen und Besucher des Oberndorfer Wochenmarktes Ende November konnten nicht nur handgemachte Weihnachtsdekoration und selbstgebundene Adventkränze kaufen, sondern auch für krebskranke Kinder spenden. Mehr als 11.000 Euro konnten gesammelt werden. Der Elternverein des Göminger Kindergartens ergänzte die Spendensumme um 300 Euro. Die Hälfte des Erlöses kommt der Salzburger Kinderkrebshilfe zugute. Die andere Hälfte geht an das mobile Kinderhospiz "Papageno" in der Stadt Salzburg. "Es freut uns riesig, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine so große Spendensumme sammeln konnten", sagte Christine Schröck im Namen des ganzen Teams von "Basteln für kleine Träume".