Menschen, 1. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

Franz Kalinka vollendet heute im Altersheim Leogang sein 95. Lebensjahr.

Hildegard Rinnerthaler, Salzburg, feiert heute ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin war die erste Optikermeisterin in Salzburg.

Ehrenmitglied des A. C. Wals, Georg Brötzner, vollendet heute sein 85. Lebensjahr. Brötzner war EM-Teilnehmer, österr. Meister und oftmaliger Mannschaftsmeister mit dem A. C. Wals.

Maria Haslauer, Mitglied des Seniorenbundes, feiert heute in Schleedorf-Wallsberg ihren 80. Geburtstag.

Franz Großschädl, Salzburg, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Ferner: Frieda Pichler (91), Seniorenhaus Farmach, Saalfelden.

Margarethe Suida feierte vor Kurzem in ihrem Zuhause in der Stadt Salzburg ihren 100. Geburtstag. Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer stellte sich als Gratulantin ein.











(SN)