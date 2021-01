Menschen, 1. Jänner 2021

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Jubiläen und Spende

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG Elisabeth Altmann, Altbäuerin vom Franzenbauer in Köstendorf, feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.

Dr. med. univ. Elisabeth Doringer-Schnepf, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner zum Geburtstag: Hedwig Stögbuchner (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Franz Mayr (76), Journalist in St. Martin bei Lofer; Veronika Pertiller (72), Theresia Walter (69), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Helena Lüftinger, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, vollendet am Sonntag ihr 90. Lebensjahr.

GR Mag. Ernst Mühlbacher, Pfarrer in Unken, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Evelyn Holzinger-Baumgartner aus Hallein-Rif feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag.

Weiters: Ernst Friedl (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Franz Schauer (73), Ebenau.

Jubiläen

Mag. P. Thomas Prakash Kuttiyathu OSCam, Seelsorger in der Christian-Doppler-Klinik, Salzburg, begeht heute, Samstag, sein 25-Jahr-Priester-Jubiläum.

Spende

Im Rahmen der Aktion "Spielen Sie Christkind" übergab der Samariterbund Salzburg rund 300 Weihnachtspakete an die beiden gemeinnützigen Organisationen KOKO und Volkshilfe Salzburg. Die Pakete werden an sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in den KOKO Einrichtungen im ganzen Bundesland Salzburg verteilt.

Im Bild v.l.n.r.: Stanka Djokic vom Samariterbund, KOKO Geschäftsführerin Eva Goetz, KOKO Geschäftsführer Wolfgang Gallei, Martin Gaisberger vom Samariterbund und Volkshilfe Geschäftsführer Bernhard Behr.



Quelle: SN