Menschen, 1. Juli 2020

Geburtstage

Martin Pertiller, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute seinen

90. Geburtstag; Siegfried Kopp (85), Schriftsetzer i. R., Mitglied des PV/OG Grödig.

Leonhard Kocher aus St. Michael im Lungau feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Rosa Wallner, wohnhaft in Oberndorf, feiert heute ihren

70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Elisabeth Pichler (83), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Eleonore Honauer (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

Die Stuhlfeldnerin Anna Steger feierte kürzlich ihren 95. Geburtstag.



Fleischer

Bereits zum wiederholten Mal hat die Fachklasse für Fleischverarbeitung/Fleischverkauf der Landesberufsschule 2 am "Internationalen Wettbewerb in Frankreich um die beste Blutwurst der Welt" teilgenommen. Und dies überaus erfolgreich! Fachlehrer Matthias Sandtner, seines Zeichens selbst "Chevalier du Goute-Boudin" und Mitglied der "Bruderschaft der Blutwurstritter", zeigte sich über die erbrachten Leistungen seiner Schüler höchst erfreut.

Bronzemedaille: Berliner Zungenwurst: Manuel Gugg (Fleischhauerei Schader/Lungau), Gabriel Tiefenbacher (Feuersinger - Oberbräu/Pinzgau), Kevin Ottino (Tauernlamm/Pongau), Stefan Schultes (Fleischhauerei Ablinger/Flachgau). - Silbermedaille: St. Leonharder Blunzen: Andreas Schorn (Bauernhofmarkt Fuchs/Flachgau), Lukas Wenig (Bauernhofmarkt Fuchs/Flachgau), Simon Haas (Biohofmetzgerei Hainz/Flachgau). - Goldmedaille: Süße Alpenblutwurst (Kirche, Mandeln, Schokolade): Bernd Starka (Fleischhauerei Urban/Pongau), Anton Riedlsperger (Fleischhauerei Rass/Pongau), Mario Raminger (Fleischhauerei Fürstauer/Pinzgau), Fabian Hirschbichler (Fleischhauerei Fürstauer/Pinzgau). - Goldmedaille: Salzburger Knoblauchwurst: Fabian Stütz (Fleischhauerei Ablinger/Flachgau), Robin Schwöllinger (Fleischhauerei Lettner/Flachgau), Lukas Danninger (Fleischhauerei Engljähringer/ Flachgau).



Quelle: SN