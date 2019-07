Menschen, 1. Juli

Geburten, Geburtstage, Graduierung, Jubiläen, Maturaergebnisse und Todesfälle

Geburtstage

Eleonore Honauer, Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Hof, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Martin Pertiller (89), Siegfried Kopp (84), Schriftsetzer i. R., beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Elisabeth Pichler (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Graduierung

Helene Waldl BSc. aus Golling graduierte an der Montanuniversität Leoben mit ausgezeichnetem Erfolg zum Dipl.-Ing. der Werkstoffwissenschaften.

Jubiläen

Das 65-Jahr-Priesterjubiläum begingen am Samstag em. o. Univ.-Prof DDr. Wolfgang Beilner, ehem. Rektor der Universität Salzburg, und KR Dr. Wolfgang Jungschaffer CanReg, Anif.

Das 25-Jahr-Weihejubiläum feierten am Samstag Univ.-Doz. Dr. P. Michael Köck OSB, Grödig, P. Marko Stjepanovic OFM, Kufstein, und KR Dr. P. Korbinian Birnbacher OSB, Erzabt von St. Peter.

Matura

HTL Hallein:

An der Höheren Lehranstalt für Innenarchitektur und Holztechnologien (5AHIHR) bestanden die Reife- und Diplomprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg: Nicole Steiner; mit gutem Erfolg: Laura Juch, Laura Schmutzler, Katharina Schwaiger, Iris Schaumberger, Christina Stuefer.

Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure, Betriebsinformatik, ausgezeichnete Erfolge: Jonathan Eder, Johannes Windhofer; gute Erfolge: Günther Berger, Jovo Nikolic, Lukas Rettenbacher, David Steiner.

HTL Salzburg:

An der Höheren Lehranstalt für Grafik und Medien (5AHMNM) legten die Reife- und Diplomprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ab: Thomas Reindl, Linda Langegger, Max Hilzensauer; gute Erfolge: Hua Lin, Elisabeth Ragginger.

Abschluss

HBLWM Salzburg-Annahof: An der Fachschule für wirtschaftliche Berufe legten die Abschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ab: Lejla Halilagic; mit gutem Erfolg: Ana Dimitrijevska, Alina Fahrner, Katja Moser, Michaela Rechberger, Sophie Thuswaldner.

Wechsel

Am 25. Juni fand auf der Stadtalm am Mönchsberg die Übergabe der Präsidentschaft des Lions Club Salzburg statt. Der scheidende Präsident Volker Hagn übergab das Amt an Christoph Brandstätter. Der Lions Club Salzburg ist der älteste Lions Club in Stadt und Land Salzburg.



Die neue Präsidentin des Lions Club Salzburg Amadea ist Hildegard Ertl. Sie hat das Amt von Elke Berghammer übernommen (im Bild rechts, Bild: SN/LC Salzburg Amadea).



Die Geschicke des Lions Clubs Hohensalzburg führt künftig der Radiotherapeut und Onkologe Michael Kopp. KommR Christoph Berghammer übergab turnusmäßig Ende Juni das Amt.



Quelle: SN