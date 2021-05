Menschen, 1. Juni 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage



Jakob Preiss, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute, Dienstag, seinen 85. Geburtstag.

Elfriede Keuschl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Helmuth Weiß, St. Koloman, Mitglied des Seniorenbunds, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Maria Waldherr (92) im Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Gerhard Moik (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Helga Wiesinger (77), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, OG Riedenburg; Willi Friedl (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

Jubiläum

Mag. Paul Hammerl feiert heute sein 25-Jahr-Mitarbeiterjubiläum bei Reed Messe Salzburg G. m.b. H.

Spende

Rotes Kreuz Salzburg: Großzügige Spende an die Rotkreuz-Dienststelle Wald im Pinzgau. Den Werdegang Walter Keils und der Firma Keil Erdbau wurde von seiner Tochter Erika in Buchform verfasst. In der Biographie "Walter Keil" erzählt sie die Geschichte des Familienunternehmens. Der Erlös des Buches, das in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen erhältich ist, kommt zur Gänze der Rotkreuz-Dienststelle Wald im Pinzgau zugute. Am 22. Mai übergab die Familie Keil im Namen von Keil Erdbau eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die Mannschaft der Dienststelle.