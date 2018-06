Menschen, 1. Juni

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Anton Bucek, ehemals Gemeinderat der Stadt Salzburg, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der Manager war lange Jahre als "Mr. Unimog" bekannt. Aktuell bringt er seine Expertise für Tatra Allrad-Lkw ein - in der Salzburger Tschann-Gruppe. Bucek sitzt als begeisterter Flieger im Aufsichtsrat des Salzburg Airport. Zudem ist er Sprecher der Luftfahrtunternehmen in der WKS.

Willi Friedl aus Hof bei Salzburg vollendet heute, Freitag, sein 70. Lebensjahr.

Johannes Hager aus Pfongau (Neumarkt) feiert heute, Freitag, seinen 70. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Gerhard Moik (78), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Elfriede Keuschl (77), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Helga Wiesinger (74), Mitglied des PV Stadt Salzburg.





Jubiläen

Liane und Friedrich "Friedl" Klinger aus Salzburg feiern heute nach 60 Ehejahren bei

guter Gesundheit ihre diamantene Hochzeit.



Helga und Herbert Maier aus Filzmoos feiern heute ihren 55. Hochzeitstag - die Juwelenhochzeit.















