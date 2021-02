Menschen, 1. März 2021

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Ingrid Eckerl, aktive Lektorin in der evangelischen Matthäuskirche, seit Jahrzehnten in der evangelischen Kirche ehrenamtlich tätig, Obfrau des evangelischen "Salzbundes" und langjährig verdienstvolles Mitglied des Artilleristenbundes Salzburg, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Gertrude Razinger (91), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen; Rosina Fuchs (84) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Elfriede Ruhmannseder (84), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Josef Emeder (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Spenden

Die Naturfreunde Wals übergaben Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler einen Spendenscheck über 1500 Euro. Das Geld haben Läuferinnen und Läufer beim Walser Dorflauf gespendet. Coronabedingt erfolgte die Scheckübergabe erst jetzt. Der Betrag kommt einem jungen Tennengauer zugute, der bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Zudem wird die Organisation Walk'n'Roll unterstützt, deren Aushängeschild Geierspichler ist.

Griechenlandhilfe ist trotz Lockdowns aktiv

Auch Corona konnte die Griechenlandhilfe nicht stoppen: Die freiwilligen Helfer haben es trotz aller Widrigkeiten geschafft, dringend notwendige Transporte nach Griechenland durchzuführen. Sie brachten im Vorjahr fast 100 Tonnen Lebensmittel, Hygieneartikel sowie medizinische Utensilien nach Griechenland. Das reichte von Verbänden über Kompressen und OP-Besteck bis zu Medikamenten, Antibiotika und Impfstoff für Kinderlähmung. Im Bild von links: Hartwig Mair sowie Initiator und Vereinsvorstand Erwin Schrümpf beim Entladen. In den vergangenen Tagen sind die drei Busse, die Anfang Februar mehr als drei Tonnen Hilfsgüter nach Igoumenitsa, Patras und Athen gebracht hatten, wieder gut in Seekirchen angekommen. Der Verein Griechenlandhilfe plant Ende März einen weiteren Transport - die 374. und 375. Fahrt in neun Jahren. Spenden unter Griechenlandhilfe (IBAN: AT64 3502 1000 1809 7121, BIC: RVSAAT2S021). Mehr Infos: www.griechenlandhilfe.at