Menschen, 1. März

Geburten, Geburtstage, Studienabschluss und Todesfälle

Geburtstage

In Straßwalchen feiert heute, Donnerstag, Josef Wimmer seinen 60. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Edith Cahrda (93), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Franziska Holzinger (91), Salzburg; Maria Kerscher (87), langjährige Zeitungszustellerin der SN, Salzburg; Rosina Fuchs (81), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Elfriede Ruhmannseder (81), Hof bei Salzburg; Josef Emeder (73), Grödig; Paul Fuchs (64), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.





Studienabschluss

An der Universität Salzburg spondierte vor Kurzem zur Mag. theol.: Sophia Kremser aus Oberalm.

Die Promotion zum/zur Dr. theol. feierten vor Kurzem an der Universität Salzburg Sigrid Rettenbacher (Innsbruck) und Gerhard Deißenböck (Mühldorf am Inn).











