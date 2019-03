Menschen, 1. März

Geburten, Geburtstage, Spende, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Anzeige

Geburtstage

Anna Russ in Salzburg feiert heute, Freitag, ihren 90. Geburtstag.

Paul Fuchs, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Rosina Fuchs (82), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Anna Fadel (79), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Josef Emeder (74), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Christine Bürgler (72), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe Kuchl.

Spende

Das W&H Dentalwerk Bürmoos spendet 3000 Euro für "Papageno", das mobile Kinderhospiz in Salzburg, und 2000 Euro an das EB-Haus Austria, eine Spezialklinik für "Schmetterlingskinder". Das Geld stammt aus der Weihnachtsaktion von W&H "Spenden statt schenken" sowie aus dem sportlichen Einsatz der Belegschaft. Die Mitarbeiter konnten jede Sporteinheit auf einer Onlineplattform sammeln. Das Unternehmen wandelte diese in einen Spendenbetrag um.

Jubiläum

Friedrich Wallner feiert heute sein 30-Jahr-Mitarbeiterjubiläum bei STANDout, System Standbau GmbH.



Quelle: SN