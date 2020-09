Menschen, 1. Oktober 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Ulrich Seber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute, Donnerstag, seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Hilde Klara Lutz (99), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Theresia Eibl (89) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Franz Hager (84), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Manfred Schwarz (74), Ingrid Saria (67), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Ihren 80. Geburtstag feierte kürzlich Gisa Lehenauer (ehemals Reisebüro Lehenauer) in St. Michael.

Albert Schlick, vlg. "Oberlanschütz", feierte seinen 80. Geburtstag in St. Michael.



