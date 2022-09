Menschen, 1. Oktober 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

SAMSTAG

Franz Hager, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See feiert heute seinen 86. Geburtstag.

SONNTAG

Martha Gsenger aus Abtenau feiert am Sonntag ihren 91. Geburtstag.

Fritz Gmeiner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr.

Norbert Wolfgang Ullreich aus Bad Gastein feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Ulrike Zitz-Pfaffinger, Oberschulrätin a. D. feiert am Sonntag ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Helmut Naderer, Polizeiinspektionskommandant in Bergheim sowie ehemaliger Politiker bzw. Landtagsabgeordneter der FPÖ, des BZÖ sowie des Team Stronach und der Freien Wähler Salzburg, feiert am Sonntag in Seekirchen seinen 60. Geburtstag.