Menschen, 1. Oktober

Geburtstage

Margarethe Harms, Geschäftsfrau aus Neukirchen am Großvenediger, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Hans Egger aus Salzburg-Kasern, Pensionist der E-Werke Salzburg, Bergretter, "Edelweißer" und Berg-Erstbesteiger in Afrika und im Hindukusch in Asien, feiert heute seinen 89. Geburtstag.

Edith Deutschmann, ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe Bischofshofen 2, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Doris Radmayr, Mitarbeiterin der UK für Neurochirurgie der Christian Doppler Klinik Salzburg, feiert heute ihren 50. Geburtstag.

Jubiläum

Rosa und Rupert Auer, Mitglieder des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof, feierten am Samstag ihre Goldene Hochzeit.



Quelle: SN