Menschen, 1. Oktober

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Hans Egger, Pensionist der Salzburger Stadtwerke, feiert heute, Dienstag, seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar ist Kenner der Ost- und Westalpen, Mitglied der Bergrettung und des Edelweiß-Clubs Salzburg. Im Jahr 1959 nahm er an der Sahara-Hoggar-Expedition in Afrika und im Jahr 1965 an der Hindukusch-Exedition in Asien unter der Leitung von Markus Schmuck mit mehreren Erstbesteigungen teil.

Caspar Seiwald aus Adnet feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Berta Dowscha, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Hilde Klara Lutz (98), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Theresia Eibl (88) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Franz Hager (83), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Ulrich Seber (79), Manfred Schwarz (73), Ingrid Saria (66), alle Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläum

Rudolf und Paula Reisinger aus Puch feiern heute, Dienstag, ihren 70. Hochzeitstag.

