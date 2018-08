Menschen, 1. September 2018

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at./trauer



Geburtstage



SAMSTAG

Friedrich Reichl, gewesener Weberbauer, Mitglied des Seniorenbundes, feiert heute, Samstag, in Schleedof-Engerreich seinen 75. Geburtstag.

Hans Ploder, Bewohner in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, feiert heute seinen 77. Geburtstag.

SONNTAG

Lois Eisl, Säcklermeister und ehemaliger Landesinnungsmeister der Lederhosenmacher und Kürschner aus Salzburg feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Alois Messner (Bild: SN/Franz Mayr) vollendet am Sonntag sein 98. Lebensjahr. Bis zu seiner Pensionierung war der gelernte Tischler in der Tischlerei Stainer in Lofer beschäftigt.

Leopold Feichtner (86), Mitglied des Pensionistenverbands/OG Grödig; Mag. Walter Preisinger (70), Mitglied des PVÖ/OG Grödig; Johann Stögner (68), Bewohner im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch; Gertraud Lipe (64), Mitglied des PVÖ/OG Grödig; Martina Kreutzer-Saller (50), Mitarbeiterin der UK für Neurochirurgie, CDK Salzburg.



Jubiläum

Franz und Ulrike Kepplinger feierten voriges Wochenende ihre goldene Hochzeit. Die gesamte Familie gratuliert sehr herzlich und wünscht alles Gute.



Quelle: SN