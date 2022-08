Menschen, 1. September 2022

Geburten, Geburtstag, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstag

Am 24. August feierte in der Stadt Salzburg Rosa Schwärz ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin lebt seit zweieinhalb Jahren im Seniorenwohnhaus Liefering. Geboren und aufgewachsen auf einem Bauernhof in St. Pantaleon in Oberösterreich, kam Rosa Schwärz durch ihre Schwester nach Salzburg. Hier arbeitete sie in verschiedenen Firmen, vor ihrer Pensionierung zuletzt elf Jahre lang in der Wäscherei des Seniorenwohnhauses Itzling. Zu ihrer Freude besucht sie regelmäßig ihr Enkelsohn. Stadträtin Anja Hagenauer gratulierte Rosa Schwärz persönlich. Mit Blick auf den mitgebrachten Geschenkkorb meinte die Seniorin vergnügt: "Ich glaub, ich werde noch einmal hundert!"

Jubiläum

Maria und Johann Schmidt aus Salzburg-Itzling feiern heute ihre diamantene Hochzeit.