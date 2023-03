Menschen, 1. und 2. April 2023

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Ferdinand Scheinast aus Irrsdorf bei Straßwalchen feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar war viele Jahre als Elektromeister tätig und engagiert sich in vielen Irrsdorfer Organisationen sowie im kirchlichen Bereich.



SONNTAG

Ökonomierat Siegfried Embacher, Altbürgermeister von Fusch a. d. Glocknerstraße (1974 bis 1991) und Präsident der Landwirtschaftskammer Salzburg von 1991 bis 1995, Mitglied des Seniorenbunds Hallwang, feiert am Sonntag seinen 95. Geburtstag.

Theresia Tomasi, Weng (Gemeinde Köstendorf), feiert am Sonntag die Vollendung ihres 92. Lebensjahrs.

Hilde Schmuck, Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Jakobushaus in Obertrum, vollendet am Sonntag ihr 90. Lebensjahr.

Rosamunde Wallinger, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Annaberg-Lungötz, wird am Sonntag 80 Jahre alt.

Norbert Haslinger, Betriebsratsvorsitzender der Arbeiter in der Christian-Doppler-Klinik, feiert am Sonntag den 60. Geburtstag.