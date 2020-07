Menschen, 1. und 2. August 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

SONNTAG

OMR Dr. Werner Aufmesser feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Seit 1975 ist OMR Dr. Werner Aufmesser als ehrenamtlicher Rotkreuzmitarbeiter aktiv. Er war als Ausbildungsarzt und Chefarzt im Einsatz. Die Jugendarbeit lag ihm immer besonders am Herzen. 2012 wurde Dr. Aufmesser zum Vizepräsidenten gewählt. Seit 2014 ist er Präsident des Roten Kreuzes Salzburg. Aufgrund seiner Leistungen wurde OMR Dr. Werner Aufmesser 2010 vom Land Salzburg das Verdienstzeichen in Gold verliehen. 2014 erhielt er das Verdienstkreuz 1. Klasse des Österreichischen Roten Kreuzes.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag am Sonntag: Mag. Dr. Georg Maltschnig (69), ehemals Bürgermeister der Stadt Zell am See und Kurzzeit-Landesrat (von Jänner bis Juni 2013) sowie langjähriger Geschäftsführer der Wohnbaugenossenschaft Bergland.

Jubiläum

In Oberalm feiern heute, Samstag, Erika und Leopold Ernstbrunner, ehemaliger Kapellmeister und Gemeindesekretär, das Jubiläum der goldenen Hochzeit.



