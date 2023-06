Menschen, 1. und 2. Juli 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Sponsion, Matura, Übergabe und Auszeichnung

Geburtstage

Theresia Probst aus Munderfing feierte vor Kurzem ihren 90. Geburtstag.

SONNTAG

OStR Franz Krispler, ehem. Pfarrer in Hintersee, Präses und Heimleiter des Kolpinghauses Salzburg, Religionsprofessor und Gehörlosenseelsorger, begeht am Sonntag den 90. Geburtstag.



Maria Micelli, Mitglied des Trachtenvereins "D'Enzianer" Salzburg-Maxglan und Mitglied des Pensioistenverbands, OG Leopoldskron-Moos, vollendet am Sonntag ihr 75. Lebensjahr.



Ottmar Ronacher, Mitglied des Pensionistenverband, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Sponsion

Stephan Bekk, MSc aus Salzburg hat sein Studium an der University of Glasgow mit einem weiteren Master of Science abgeschlossen.

Matura

Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure, Betriebsinformatik:

Ausgezeichneter Erfolg: Michael Windberger.

Guter Erfolg: Pascal Mario Baier, Ivan Jozic, Luca Kofler, Philipp Labacher, Fabian Lassacher, Sebastian Ferdinand Lettner, Konstantin Silbergasser.

Höhere Lehranstalt für Innenarchitektur und Holztechnologien (5BHIHR):

Guter Erfolg: Hazal Gökoglu, Laura Jovic.

Höhere Lehranstalt für Innenarchitektur und Holztechnologien (5AHIHR):

Ausgezeichneter Erfolg: Katharina Ortner.

Guter Erfolg: Paul Brandauer, Emily Sophie Harreither.

Übergabe

Der Lions-Club Hallein wählte kürzlich einen neuen Vorstand für das Clubjahr 2023/2024. Unternehmer Christian Henökl übergab statutengemäß den Vorsitz an den neuen Präsidenten Hans Rechner, Geschäftsführer des Holztechnikums Kuchl. Die weiteren Vorstandsmitglieder: Vizepräsident: Georg Mayer; Sekretär: Mario Joos; Schatzmeister: Dietmar Haslauer; PR: Josef Wind; Activitys: Roman Eichbauer; Zensor: Josef Thaler; Clubmeister: Helmut Wasserbacher jun.; Jugendbeauftragter: Harald Wasserbacher; Flohmarkt-Beauftragter: Peter Dioszeghy; Golf-Beauftragter: Christian Struber; Rechnungsprüfer: Viktor Heitzmann/Wolfgang Stangassinger.

Im Rahmen der Präsidentenübergabe wurden langjährige Mitglieder geehrt: Stanislaus Kubicek (50 Jahre), David Zwilling (35 Jahre) und Viktor Heitzmann (15 Jahre).

In Bramberg fand vor Kurzem die feierliche Präsidentenübergabe beim

Lions Club Mittersill statt. Der scheidende Präsident Ingo Nindl übergab das Amt an Julian Holleis, der somit im kommenden Jahr gemeinsam mit seinem Sekretär Frank Waldmann für die Leitung des Club verantwortlich zeichnet. Im Rahmen der Feier Wurde Christian Lechner ebenfalls als neues Mitglied in den Club aufgenommen..

Auszeichnung

Weihbischof Hansjörg Hofer dankte im Rahmen seiner Visitationsbesuche in den Pfarren ehrenamtlichen Mitarbeitern mit dem Rupert-und-Virgil-Orden in Silber. Die neuen Träger der Orden sind Gottfried Stockinger (Pfarre St. Konrad in Abersee), Georg Eisl, Josef Laimer und Martin Weikinger (alle Pfarre Strobl).