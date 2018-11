Menschen, 10./11. November

Geburten, Geburtstage, Akademische Feiern und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Martina Luther (92), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Josef Murauer (88), Seniorenhaus Antonius, Hallwang.

SONNTAG

Rudolf Lanik, ehemaliger Angestellter der Salzburger Stadtwerke, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Mag. Günther Pikl aus Lochen am See feiert am Sonntag die Vollendung seines 70. Lebensjahrs.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag: Elisabeth Enggassner (88), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Franz Helmberger (82), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang.

Akademische Feiern

An der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultät für Betriebswirtschaft, feiern heute, Samstag, ihre Sponsion zum/zur MSc: Johanna Egger BA aus Golling und Anna Steinacher BSc aus Zell am See.

DI Stefan Auer BSc MSc aus Adnet hat den Masterstudiengang Human-Centered Computing

an der Fachhochschule Hagenberg mit Auszeichnung abgeschlossen.

