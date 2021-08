Menschen, 10. August 2021

Geburten, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Spende



Durch die schon jahrelange gute Zusammenarbeit zwischen dem MTB- und Laufclub Aufi & Owi Sport Wielandner, Sektion Lauf und der Bergrettung St. Johann wurde kürzlich ein Spendenscheck in der Höhe von 1000 Euro, der aus den Erlösen der Nenngelder des Gernkogel- Berglaufs 2020 stammt, an die Bergrettung, Ortsstelle St. Johann, übergeben. Die Bergrettung St. Johann war über die Spende sehr erfreut, da die ehrenamtliche Arbeit der Bergretter ohne Unterstützungen in dieser Art und Weise schwer zu gewährleisten wäre.