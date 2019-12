Menschen, 10. Dezember

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Georg Lämmerhofer, Chefinspektor i. R., feiert heute, Dienstag, seinen 80. Geburtstag.

Herbert Pinter, Mitarbeiter an der Universitätsklinik für Geriatrie der Christian-Doppler-Klinik Salzburg, feiert heute sein 60. Geburtstag.

Die "SN" gratulieren weiters:

Paula Elixhauser (89), Mitglied des Pensionistenverbandes Salzburg, Ortsgruppe Grödig; Cäcilia Schweighofer (84), Mitglied des Seniorenbunds Ebenau.

Ehrung

GBV-Obmann Dir. Dr. Christian Wintersteller und GBV-Obmann-Stv. Dir. Markus Sturm haben Führungskräfte der Gemeinnützigen Salzburger Wohnbaugesellschaft (gswb) und der Heimat Österreich geehrt. Sie überreichten das Ehrenzeichen in Gold an Baumeister Johann Sterz und Johann Steckenbauer von der gswb. Das Ehrenzeichen Groß Silber ging an Ruth Strasser von der Heimat Österreich.



Quelle: SN